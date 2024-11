- Advertisement -

COSENZA – Violento incidente stradale davanti al supermercato Eurospin su via degli Stadi, a Cosenza. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro: nell’impatto con un furgone un ragazzo – in sella alla sua moto – è stato sbalzato per terra ed è rimasto ferito. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia per i rilievi del caso. Al momento la strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente interdetta al traffico.

+++In aggiornamento+++