Cosenza, proseguono i lavori nel centro storico: ecco i divieti di transito dal 2 dicembre

COSENZA – Proseguono nel centro storico i lavori relativi all’intervento del CIS per la valorizzazione dei Percorsi e dei Beni Architettonici dello stesso Centro Storico con Riqualificazione delle aree per la fruizione turistica. La Polizia Municipale, a seguito di apposita richiesta da parte della ditta esecutrice, considerato che, a partire da lunedì 2 dicembre, i lavori interesseranno via Galeazzo di Tarsia e Piazza dei Follari, ha adottato alcuni provvedimenti di modifica della viabilità nelle zona interessate.

In particolare, con una prima ordinanza, la Polizia Municipale ha istituito, dalle ore 7,30 di lunedì 2 dicembre e fino alle ore 18,00 del 16 dicembre, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione su Via Galeazzo di Tarsia, fatta eccezione per i veicoli di cantiere, i veicoli in emergenza e soccorso e i veicoli dei residenti, ove ne sussistano le condizioni. Saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare, pedonale, delle persone con limitata capacità di deambulazione e dei mezzi di pronto intervento. Con un secondo provvedimento, la Polizia Municipale ha istituito, dalle ore 7,30 di lunedì 2 dicembre e fino alle ore 18,00 del 20 gennaio 2025, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione, su Piazza dei Follari, fatta eccezione per i veicoli di cantiere, i veicoli in emergenza e soccorso e i veicoli dei residenti, ove ne sussistano le condizioni.