Cosenza, ok al regolamento per le progressioni verticali dei dipendenti comunali: non avveniva dai tempi di Mancini

COSENZA – «Era dai tempi di Giacomo Mancini che un’Amministrazione comunale non metteva mano alla progressione verticale dei dipendenti comunali. Con l’approvazione in Giunta del regolamento delle progressioni verticali si è dato corso al riordino del personale dipendente dell’Ente dopo un lungo periodo di immobilismo durato quasi 30 anni». Lo afferma il Sindaco Franz Caruso nel dare notizia dell’approvazione in Giunta del regolamento per le progressioni verticali del personale dipendente.

«Si tratta di un atto importantissimo – sottolinea ancora Franz Caruso – frutto della condivisione tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, il cui obiettivo è anche quello di valorizzare, con un più adeguato riconoscimento di carriera, quei dipendenti comunali che in passato non erano stati tenuti nella giusta considerazione, pur sopperendo alle gravi carenze di personale sofferte dalla macchina comunale».

Il Sindaco Franz Caruso ha poi ringraziato l’Assessore al personale Damiano Covelli, insieme alla dirigente del settore, Matilde Fittante, per l’accelerazione impressa all’iter che ha condotto all’approvazione del regolamento. La progressione tra le aree sarà affidata a procedure valutative cui saranno ammessi i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti indicati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il tutto dovrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 2025. Le progressioni verticali si completeranno, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno di personale, attraverso una procedura comparativa che si baserà sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, in assenza di provvedimenti disciplinari, e sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore Covelli che ha ricordato che «il regolamento approvato prevede che i dipendenti interessati partecipino alla procedura comparativa prevista, presentando specifica domanda dopo la pubblicazione dell’avviso, da parte dell’Ente, sull’albo pretorio e sul sito del Comune. Le progressioni verticali previste dal regolamento – ha aggiunto Covelli – consentiranno a molti dipendenti anche provvisti di laurea, ma con qualifiche inferiori- di poter finalmente ottenere un avanzamento di carriera, a fronte delle mansioni superiori esercitate e in funzione dell’impegno e di una dedizione al lavoro che non sono mai mancati».