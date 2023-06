Cosenza, nell’ultimo anno meno criminalità. I carabinieri: «perseguiti oltre 13mila reati»

COSENZA – Un impegno di assoluto spessore, rappresentato dall’aver perseguito oltre 13.600 fatti reato, pari a circa l’88% dei reati commessi su tutto il territorio provinciale, attraverso un dispositivo operativo, capillarmente diffuso sul territorio, che costituisce la vera essenza dell’azione dell’Arma.

Un modello operativo in cui il principale presidio territoriale, la Stazione – soprattutto in quei Comuni ove l’Arma è l’unica Forza di Polizia operante – assume primaria importanza, venendo unanimemente considerato sensore di prossimità e strumento incisivo per tutte le Autorità e le Istituzioni dello Stato. Un modello operativo composto da Donne e Uomini animati da altissimo senso del dovere e spirito di sacrificio, profondamente consapevoli del proprio compito. Militari di elevata professionalità, la cui quotidiana attività di servizio ha consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria oltre 5.100 persone, 711 delle quali in stato di arresto.

I dati appena enunciati, esaminati in sistema con quelli della delittuosità di questa provincia, che mostrano una flessione del 9% dei reati complessivi commessi rispetto ai 12 mesi precedenti, testimoniano visibilmente l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio. In tale quadro, l’azione dei reparti dell’Arma nell’attività di prevenzione, attraverso gli assetti delle Stazioni e dei Nuclei Radiomobili di Compagnia, è stata fortemente incisiva.

Lo testimoniano gli oltre 52.500 servizi di pattuglia e perlustrazione espressi sul territorio provinciale, nel corso dei quali sono state identificate quasi 187.000 persone e sottoposti a controllo circa 142.000 mezzi. Significativi anche i dati relativi al concorso dell’Arma nei servizi di ordine pubblico predisposti in occasione di manifestazioni sportive, eventi culturali e sociali, che attestano un impegno, negli ultimi 12 mesi, pari a oltre 10.200 unità in 5.055 servizi di ordine pubblico, metà dei quali svolti al di fuori del capoluogo.

Sul piano della prevenzione, si evidenzia, inoltre, l’importante contributo offerto dai militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, del Nucleo Antisofisticazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cosenza che, grazie alla loro qualificata e specialistica formazione, costituiscono, in autonomia e al fianco della linea territoriale, un importante strumento per la tutela della salute, della tipicità e genuinità dei prodotti alimentari, delle eccezionali testimonianze d’arte e dell’immensa bellezza del paesaggio naturale, nonché della regolare applicazione delle normative in materia giusvaloristica.

L’Arma a tutela dell’ambiente

E a proposito di assetti di specialità dell’Arma e di tutela dell’ambiente, non si può non citare la componente Forestale. Nel periodo di riferimento, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza, i reparti Parco della Sila e del Pollino e il Reparto per la Tutela della Biodiversità in località Cupone, hanno eseguito complessivamente ben 16.200 controlli e ispezioni, accertando 758 illeciti in materia ambientale, elevato sanzioni in via amministrativa nei confronti di 355 soggetti e denunciato all’Autorità Giudiziaria 750 persone per violazioni di aree protette e del patrimonio naturale.

Non è stata trascurata, ovviamente, l’azione di contrasto alle forme più complesse di criminalità, che ha visto impegnate le strutture investigative del Comando Provinciale e delle Compagnie dipendenti, sotto la direzione e il coordinamento della Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro e delle competenti Procure Ordinarie, in articolate e importanti attività investigative che hanno consentito di fornire una incisiva risposta dello Stato alle consorterie criminali più agguerrite del territorio.

Nel complesso, negli ultimi 12 mesi, i militari del Comando Provinciale di Cosenza hanno eseguito plurimi provvedimenti cautelari nei confronti di oltre 100 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di reati che vanno dall’Associazione di tipo mafioso, all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, omicidi dolosi, tentati omicidi, estorsioni, danneggiamenti a seguito di incendio, detenzione illegale di armi ed esplosivi, detenzione di armi clandestine, molti dei quali aggravati dal metodo mafioso. Nell’ambito di tali attività d’indagine, inoltre, sono stati individuati preziosi elementi che hanno permesso di fare luce su alcuni efferati eventi omicidiari che avevano provocato notevole turbamento nell’opinione pubblica, assicurando alla giustizia i loro presunti responsabili.

Si citano, tra le tante, l’operazione “Reset”, eseguita in sinergia con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, che ha consentito di individuare per la prima volta nelle aree urbane della Città una confederazione di clan, e l’ultima in ordine di esecuzione, l’operazione “Affari di Famiglia”, che ha fatto emergere cointeressenze tra alcune cosche della fascia tirrenica e le ‘ndrine confederate operanti su Cosenza e Rende.

Infine, a testimonianza della caparbietà e della memoria che i Carabinieri conservano nei confronti degli autori di efferati delitti sottrattisi alla giustizia, non si può non ricordare il rintraccio e la cattura del latitante Greco Edgardo, tratto in arresto a Sant’Etienne lo scorso 2 febbraio dai militari del Nucleo Investigativo, dopo 15 anni di latitanza, condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo per il reato di omicidio doloso aggravato, in concorso.

Intensa anche la lotta allo spaccio di stupefacenti che ha portato all’arresto di ­­­88 persone, alla denuncia in stato di libertà di ulteriori 101 e al sequestro di circa 1.300 kg di stupefacente di varia tipologia.

È un impegno di assoluto spessore, quello appena enunciato, che ci stimola a proseguire con sempre maggior vigore nello svolgimento delle nostre attività istituzionali. Tuttavia, tali risultati, sicuramente apprezzabili, richiedono un ulteriore sforzo. Il contrasto dell’illegalità, infatti, potrà essere pienamente efficace solo con il convinto coinvolgimento di tutte le componenti della società e, in primo luogo, delle famiglie, della Scuola, della Chiesa, degli Enti Pubblici e Sociali, a cui spetta il compito di fornire ai cittadini e, in particolare, ai giovani i mezzi culturali per apprezzare il valore delle norme, riconoscendole essenziali strumenti regolatori dei comportamenti umani.

A questa fondamentale funzione l’Arma non si è sottratta, svolgendo centinaia di conferenze nelle scuole di ogni ordine e grado per trattare con gli studenti le diverse tematiche connesse con il rispetto della legalità. Al riguardo, si ringraziano la Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, gli Istituti di formazione e gli insegnanti che si sono prodigati in programmi per sviluppare e rafforzare la cultura della legalità, con il preciso scopo di avvicinare i giovani alle Istituzioni, allargando il perimetro delle aule e favorendo, nelle nuove generazioni, la crescita di principi e ideali di libertà, uguaglianza e giustizia.

Importantissima anche la collaborazione con i Comuni, le Diocesi e le parrocchie di tutta la provincia, che ha permesso la capillare organizzazione di incontri dedicati agli anziani sul tema della prevenzione alle truffe, realizzando così quel modello di polizia di prossimità, da sempre cifra distintiva dei Carabinieri.