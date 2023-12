Cosenza, nascondeva eroina e metadone in officina e in casa: denunciato

COSENZA – Ieri, la Polizia ha eseguito diversi controlli in città, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Una persona, è stata denunciata dalla Squadra Mobile, con la collaborazione del Nucleo cinofili della Questura di Vibo Valentia, poiché trovata in possesso di sostanza stupefacente di diverso tipo e di altro materiale strumentale allo spaccio, che l’uomo deteneva nella sua officina di gommista e in casa.

In particolare, nel corso della perquisizione, il cane poliziotto Digos e gli operatori della Squadra Mobile hanno setacciato l’abitazione. Nel corso dell’attività, grazie al fiuto del “collega a quattro zampe” sono stati rinvenuti complessivamente 74 grammi di marijuana, 7 grammi di hascisc, ed 1 grammo di eroina, oltre a diversi flaconi di metadone e pillole di suboxone. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione alla Procura della Repubblica di Cosenza.