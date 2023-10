Cosenza, il liceo Fermi protagonista alla ‘Notte dei Ricercatori’ all’Unical

RENDE (CS) – Come ogni anno, all’Università della Calabria si è tenuta la tanto attesa “Notte dei Ricercatori”, giunta alla sua decima edizione. Il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza ha inteso approfittare dell’evento sia per esplorare il Campus Universitario, partecipando ad esperimenti ed attività dimostrative nei laboratori di varie facoltà, come chimica, fisica ed ingegneria, quanto per essere protagonista attraverso il PCTO “Lab2GO”. Organizzato dal Dipartimento di Fisica nucleare dell’Unical, il progetto ha previsto la catalogazione, il recupero e la messa in funzione della strumentazione dei laboratori di Fisica delle Scuole italiane.

Una collaborazione proficua quella con il “Fermi”, voluta dall’Ateneo già dallo scorso anno in quanto l’Istituto è notoriamente dotato di laboratori di fisica altamente attrezzati per ogni tipo di lavoro di ricerca e sperimentazione. Gli studenti del “Fermi” hanno quindi vissuto da protagonisti l’esperienza della Notte della ricerca in quel di Arcavacata, accogliendo in un proprio stand gli studenti di ogni ordine e grado. L’occasione è servita a favorire l’incontro tra nuovi ed ex alunni della scuola ormai prossimi alla laurea che hanno preso parte agli esperimenti con grande commozione e spirito di appartenenza al loro Liceo. Confrontarsi con i professori e i tirocinanti dell’Università della Calabria è servito inoltre ai ragazzi del “Fermi” e non solo per scoprire nuove possibilità formative per un futuro brillante in una delle Università più rinomate del Paese.

Il Liceo si dice grato di aver potuto partecipare attivamente all’iniziativa e della formidabile opportunità offertagli dall’Università della Calabria con la quale spera di poter continuare negli anni questo fortunato binomio.