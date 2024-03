Cosenza, il DS Gemmi “esonero scelta dolorosa ma necessaria. Il derby? Ha influito anche quello”

COSENZA – Prima del tecnico Viali, presentato oggi alla Stampa a prendere la parola il diretto sportivo Roberto Gemmi “quando viene esonerato un allenatore è certamente una sconfitta della parte tecnica. È una scelta dolora che va nella direzione di migliorare quello che è stato fatto fino ad oggi. Nell’ultimo periodo alcuni step che non sono andati come dovevano andare stavano appiattendo l’ambiente e la squadra. Fabio è un grande professionista e ripeto è stata una scelta non facile ma era necessario per dare una scossa. Se è una scelta che andava fatta prima o dopo sarà solo il tempo a dirlo. Abbiamo scelto Viali con un contratto fino al 2025 proprio perchè vogliamo costruire qualcosa di importante e a lungo termine. Il presidente l’ho sentito stamattina ed era carico. Lo spogliatoio è unito e il cambio non ha influito”.

Gemmi: “Il derby perso? Ha influito anche quello nell’esonero”

Chi decide ha sempre la condizione dell’errore, però il coraggio a volta può premiare. Sicuramente non è il primo allenatore che viene esonerato e se viene fatta questa scelta è perchè serviva cambiare un trend che era negativo. Il mio obiettivo principale e costante è sempre stato quello di mettere tutto me stesso per migliorare. È da un pò di tempo che con la società stavamo valutando il cambio, abbiamo atteso perchè pensavamo ci fossero le possibilità di migliorare. Il derby? Si ha influito anche quello così come alcune partite dove potevamo far e un determinato salto non l’abbiamo fatto. La scelta di cambiare l’allenatore, voglio ribadirlo è unilaterale. Qui non c’è nessun consigliere di Guarascio o di Gemmi. Si è scelto insieme”. Ci sono 9 squadre in quattro punti. L’obiettivo in Serie B è semplice: tra play-off e play-out il range è tra gli 8 e i 12 punti. L’obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Se abbiamo fatto questa scelta è uscire subito dalla zona bassa e avvicinarsi alla zona play-off“.

Esonero frutto di costante riflessione

Abbiamo riflettuto con la società per capire, siamo andati in profondità. Forse la scelta poteva essere fatta prima, ma il momento non è semplice e forse siete sopresi perchè la scelta sia arrivata ora. Ultimamente è stato evidenziato dai tifosi – perchè leggo anche io – che era meglio cambiare prima, prima invece tutti volevano l’esonero. So che si sono tantissime cose da migliorare e tante da fare però devo anche evidenziare che abbiamo fatto tanti passi in avanti anche dal punto di vista numerico e del campionato”.