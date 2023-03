Cosenza, gli alunni del plesso di via Milelli protagonisti di un corto sulla violenza di genere

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha accolto questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi gli alunni della classe II Q – plesso di Via Milelli, della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Zumbini di Cosenza, impegnati nel progetto di rassegna cinematografica dell’associazione School Movie Cinedù di Paestum. Ad accogliere la scolaresca e gli insegnanti, anche i consiglieri comunali Antonietta Cozza e Francesco Turco.

“Il lavoro – ha affermato la prof. Laura Giordano, responsabile del progetto per l’istituto scolastico – consiste nella realizzazione di un cortometraggio che concorrerà il prossimo 12 luglio a Capaccio Paestum ad un concorso a premi insieme alle 80 scuole partecipanti. Le riprese sono state effettuate in città da professionisti dell’associazione, che ci hanno seguito in questo percorso. Abbiamo cercato di valorizzare la nostra bella città ma, soprattutto, abbiamo trattato un argomento spinoso e molto sentito che è quello della violenza di genere. Ringrazio la nostra dirigente scolastica, Marietta Iusi, che ha creduto fortemente in questa idea progettuale, il Questore di Cosenza Michele Maria Spina che ieri è venuto a trovarci sul set ed oggi, il sindaco Franz Caruso, che ci ha accolto con tanto entusiasmo”.

“Sono esperienze bellissime e molto formative – ha affermato il sindaco Franz Caruso– La nostra è una città pregna di storia e tradizioni, ma che guarda al futuro. Ed il futuro siete voi, giovani studenti a cui rivolgo sempre uno sguardo ed un’attenzione particolare. Per voi vorrei fare di più, ma non è facile perché i problemi sono tanti. Li affrontiamo, però, con impegno e caparbietà sicuri di risolverli per potervi consegnare una città smart, sostenibile ed a misura di bambino”.

Il primo cittadino, quindi, ha rilasciato agli operatori dell’associazione School Movie Cinedù, una breve intervista in cui oltre a mettere in evidenza il Patrimonio artistico-culturale di Cosenza, ha sottolineato il grande patrimonio umano della città, rappresentato dalla sua rete di associazioni di volontariato.

“Abbiamo un esercito di 12mila volontari – ha detto il sindaco Franz Caruso – alla cui opera a sostegno di chi è meno fortunato di altri, dobbiamo la designazione di Cosenza Capitale del Volontariato”.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, plaudito al tema scelto: “Parlare di violenza di genere – ha sostenuto – è importante perchè abbiamo, purtroppo, ancora bisogno di sensibilizzare le coscienze alla cultura della non violenza, in qualunque ambito ed in ogni contesto. E’ un messaggio di valore che, portato avanti da voi ragazzi, acquista una rilevanza maggiore che ci fa ben sperare nel domani. Mi auguro, anzi sono certo, che il vostro cortometraggio avrà un grande successo a Paestum ed otterrà l’oscar”.

Il sindaco Franz caruso, rispondendo infine, alla domanda rivoltagli da uno studente su quale fosse il suo desiderio più grande ha detto: “Ho recentemente realizzato il grande desiderio di diventare nonno della mia piccola Carla. Per lei, per tutti voi, aspiro ad una società e ad un mondo migliore, fatto di democrazia e di diritti, di pace e senza conflitti. Oggi il mio più grande desiderio è che finisca la guerra”.