Cosenza, bus Amaco in fiamme. Il sindaco: «vicini al lavoratore ustionato»

COSENZA – “Esprimo la mia vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione comunale al lavoratore dell’Amaco che è rimasto ferito questa mattina, nell’incendio di più mezzi dell’azienda, divampato, per cause in corso di accertamento, mentre era intento a compiere alcune operazioni propedeutiche alla loro demolizione”. Così il sindaco Franz Caruso, rimasto particolarmente scosso dalla notizia arrivata dal deposito dell’Amaco.

“Siamo vicini anche alla famiglia del lavoratore coinvolto e ci stiamo tenendo costantemente informati, insieme all’Amministratore Unico dell’Amaco, Michelangelo Mastrolorenzo, sulle condizioni dello sfortunato lavoratore al quale auguriamo di rimettersi prima possibile. Desidero ringraziare tutti coloro che prontamente, dai sanitari del 118, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, sono intervenuti per prestare i primi soccorsi, per avere ragione dell’incendio divampato e per svolgere gli accertamenti del caso”.