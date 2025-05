Cosenza, aumento della tassa sul suolo pubblico. Il sindaco apre al dialogo con i commercianti

- Advertisement -

COSENZA – La problematica relativa alle nuove tariffe sull’occupazione del suolo pubblico, introdotte dal Comune di Cosenza, è stata attenzionata direttamente dal sindaco Franz Caruso e dal presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca. Per venire a capo della questione, il primo cittadino e il Presidente del civico consesso hanno deciso di incontrare nei prossimi giorni i commercianti che sull’aumento delle tariffe hanno, nei giorni scorsi, espresso alcune riserve.

“L’Amministrazione comunale – hanno ribadito Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – non ha alcuna volontà di vessare i commercianti ai quali riconosce un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia cittadina. Siamo convinti che insieme troveremo la strada per pervenire ad una reciproca soddisfazione, in grado di contemperare le rispettive esigenze”.