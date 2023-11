Coppia finisce in un burrone ad Acri, tragico epilogo: muore anche l’uomo

COSENZA – Epilogo tragicolo per l’incidente stradale avvenuto tra Acri e San Cosmo Albanese il 12 ottobre scorso. Dopo la morte di Carmela Celso, 67 anni dopo qualche ora dal terribile incidente, è morto anche Damiano Azzinaro, marito della vittima. I due erano finiti in un burrone con la propria auto. L’uomo era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza dove era stato ricoverato in gravi condizioni, dove è deceduto qualche giorno fa.

I familiari, intanto, hanno presentato una denuncia alla Procura di Cosenza, evidenziando l’assenza del guardrail nel tratto di strada dove è avvenuto il tragico sinistro. Si indaga ora per accertare se vi siano responsabilità penali in relazione alla tragica fine della coppia cosentina.