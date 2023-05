Conte aggredito da un No Vax. Occhiuto: «no alla violenza per imporre le proprie idee»

MASSA – Giuseppe Conte aggredito da un No Vax in Toscana. Il leader del M5S, all’arrivo in piazza a Massa, comune capoluogo della provincia di Massa-Carrara, per un evento elettorale, ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica. L’aggressore è stato allontanato dalle forze dell’ordine.

Occhiuto: “solidarietà a Giuseppe Conte”

“Solidarietà a Giuseppe Conte, aggredito da un no vax in Toscana durante un incontro elettorale. La violenza non deve mai essere lo strumento per tentare di imporre le proprie idee: chi la utilizza dimostra ignoranza e intolleranza”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.