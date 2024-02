Caruso ha incontrato i cittadini del Centro Storico:”stringere un’alleanza tra amministratori ed amministrati”

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha incontrato i cittadini del Centro Storico per ascoltare chi vive sulla propria pelle problemi e bisogni.

Il Centro Storico per Franz Caruso rappresenta un “gioiello di famiglia”, pertanto, ha accolto con entusiasmo l’invito del Comitato spontaneo dello Spirito Santo, presieduto da Giannino Dodaro, e, accompagnato dal consigliere delegato Francesco Alimena, senza veli e senza argine alcuno, si è confrontato, per oltre 3 ore, sulle problematiche poste dai propri amministrati, rispondendo punto su punto e in maniera approfondita ad ogni criticità presente nel vasto territorio di Cosenza vecchia.

Tanti e di diversa natura i temi affrontati, dall’accessibilità alla residenzialità al disagio abitativo, dalla valorizzazione e tutela del patrimonio artistico/culturale in esso custodito alla sicurezza pubblica fino all’abbandono dei rifiuti e ad un più generale decoro urbano, passando da problematiche soggettive su cui poco o nulla può un amministratore pubblico.

Franz Caruso non si è limitato a rispondere ad ogni domanda, ma ha anche richiamato tutti al rispetto delle regole che sono in capo ai cittadini e, quindi, ad aver cura della cosa pubblica. Non è mancato infatti, nel corso dell’incontro, chi ha candidamente affermato di non pagare alcuni tributi per protesta. Un atteggiamento che Franz Caruso non ha mancato di stigmatizzare ritenendolo dannoso per la città.

“Dalla sindacatura di Giacomo Mancini non c’è stato mai un intervento così massiccio e complessivo nel Centro storico come quello che stiamo attuando noi – ha affermato tra l’altro il sindaco Franz Caruso – Il mio vanto più grande è senza dubbio l’essere riuscito, grazie anche alla lungimiranza del magnifico rettore, Nicola Leone, a portare l’Università nella nostra Cosenza Vecchia, avverando un sogno dello stesso leone socialista. L’attivazione del corso di laurea in scienze infermieristiche nel complesso di San Domenico, mobiliterà in questa parte del nostro territorio circa 600 studenti.

Per una loro permanenza attiva, inoltre, volta alla rivitalizzazione dell’intero quartiere, ho anche destinato Palazzo Ferraro a residenza universitaria a cui si aggiungerà la messa a disposizione, tramite avviso pubblico dell’Unical, di altre abitazioni e strutture. Questo ci permetterà di portare freschezza, gioventù nel centro storico, attrattori di nuovi visitatori e turisti, che ha già smosso qualche imprenditore privato che ha deciso di investirci”.

Un fiume in piena Franz Caruso, snocciola i tanti obiettivi già raggiunti e quelli in procinto di raggiungere, in soli due anni e poco più dal suo insediamento. La realizzazione della casa di comunità e dell’ospedale di comunità a via Bendicenti, la messa in scurezza di alcune frane su cui non si interveniva da anni, quali quella del costone di Portapiana su via Vittorio Emanuele, i cui lavori stanno per essere terminati, di Via Cavalcanti, Via Garibaldi e via Grotte San Francesco D’Assisi, Corso vittorio Emanuele ecc. Imponente e massiccio, poi, l’intervento progettuale di Agenda Urbana, con 11 interventi già completati e pronti per essere inaugurati, in cui sono presenti ben 20 progetti innovativi di welfare che hanno significato aiuti concreti per famiglie in difficoltà o individui discriminati ed il finanziamento di 12 imprese nel campo della cultura e del turismo che apriranno nel Centro Storico. A voler tacere del CIS che è partito dalla riqualificazione di Piazza Amendola per altri complessivi 11 cantieri già aperti, per circa 40 milioni di euro, che dovranno essere terminati entro dicembre 2025.

Il sindaco Franz Caruso, ha poi, spiegato di aver messo mano alle situazioni drammatiche trovate in eredità, dall’area dell’ex Jolli sulla quale vorrebbe realizzare una terrazza sulla confluenza dei fiumi, al palazzetto dello sport a cui si dovrà ridare dignità attraverso una gestione responsabile della struttura, alla piscina su via Bendicenti, inaugurata due volte, e oggi fatiscente su cui si potrebbe realizzare un maneggio pubblico. Buone speranze, infine, per riportare l’edificio postale nel centro storico, grazie ad una interlocuzione costante con Poste italiane e tanto altro ancora “ma – ha detto Franz Caruso – la differenza nel centro storico e, in generale, per la nostra città la facciamo se lavoriamo insieme amministratori e cittadini. Io farò fino in fondo quanto è nelle mie responsabilità accettando e perseguendo sempre il confronto con la mia comunità. Però, sia chiaro, quando mi sono insediato solo il 26% dei cosentini pagavano i tributi. Oggi siamo, per fortuna, al 40%. Per ciò che concerne, poi, la pulizia ed il decoro. Dobbiamo fare di più e meglio e sto con il fiato sul collo alla ditta che ha vinto la gara per la gestione del nostro piano rifiuti. Epperò, per fare pochi esempi, su alcune zone quali piazzetta Chiappetta e via Bombini, in questi ultimi due mesi siamo intervenuti più volte per una bonifica straordinaria di rifiuti, tra cui molti ingombranti, ed è sempre la stessa storia. Ma di grazia chi ce li va a depositare? Ecco, quindi, che ognuno di noi deve fare la propria parte. E’ un patto, un’alleanza che dobbiamo stringere tra noi amministratori e voi amministrati. Io ci sono e se anche voi risponderete positivamente Cosenza potrà, finalmente, volare sulle ali dello sviluppo e della crescita armonica e sostenibile”.