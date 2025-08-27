HomeArea Urbana

Carcere di Cosenza, la Camera penale ad Antoniozzi: «Rimuovere i pannelli di plexiglass». Il deputato accoglie l’appello

La Camera penale ha chiesto al deputato di farsi portavoce per eliminare i pannelli che “sbarrano le sbarre” delle celle cancellando ogni orizzonte visivo. Antoniozzi dice sì: si impegna a parlare con il sottosegretario Delmastro e a recarsi in riservatezza presso la casa circondariale

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Dopo un botta e risposta tra la Camera penale di Cosenza ed il deputato FdI Alfredo Antoniozzi sull’attenzione ai diritti dei detenuti, pare che le due parti abbiano trovato il terreno fertile sul quale lavorare insieme. Proprio negli scorsi giorni la Camera penale aveva chiesto ad Antoniozzi di impegnarsi a favore dei detenuti che si trovano oggi nella casa circondariale della città dei Bruzi, 270 a fronte di un limite massimo di 220, tutti “ammassati in un unico spazio angusto” e con servizi igienici inesistenti.

La richiesta al deputato era quella di far “rimuovere la vergogna delle vergogne per un vero Stato di diritto: quei maledetti pannelli in plexiglass che – da noi segnalati e dunque denunciati sin dal 2024 dal nostro Garante regionale nella inascoltata Relazione semestrale – “sbarrano le sbarre” delle celle, – dice la Camera Penale – cancellano ogni orizzonte visivo e arroventano l’aria di quei detenuti del carcere di Cosenza che sono così trasformati in ‘murati vivi'”.

Non si è fatta attendere la risposta di Antoniozzi che nella giornata di oggi ha fatto sapere: “Accolgo l’appello della Camera penale di Cosenza. Bisogna rimuovere il plexiglass dalle sbarre del carcere della nostra città. – ha specificato – Informerò il sottosegretario Delmastro e sono disponibile a recarmi presso la casa circondariale ovviamente nella riservatezza di un periodo elettorale per evitare ogni rischio di strumentalizzazione. Ribadisco – has concluso nella nota – la mia disponibilità a sostenere come ho sempre fatto le ragioni dell’Avvocatura cosentina cui va il mio sostegno”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, l’opposizione: «clima tossico e surreale. Caruso ha tradito le promesse, il club è...

Sport
COSENZA - L'annuncio della campagna abbonamenti del Cosenza Calcio, per la stagione 2025/2026, ha messo ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche tra la tifoseria...

Il comandate della Guardia costiera incontra i colleghi aggrediti in mare a Vibo Valentia

Calabria
ROMA - Il Comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, accompagnato dal vice comandante generale, ammiraglio ispettore Sergio Liardo e dal direttore marittimo della...
Polizia Crotone

Aveva 140 grammi di cocaina in casa: arrestato un 19enne, droga sequestrata

Calabria
CROTONE - Un 19enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Crotone e sono stati sequestrati 140 grammi di cocaina ritrovati nell'abitazione del...

Raccolta dei rifiuti a Cassano Ionio, la Ecofap presenta ricorso al Consiglio di Stato

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - La Ecofap Srl annuncia di aver depositato al Consiglio di Stato il ricorso per la revocazione della sentenza che ha...
Braccialetto elettronico

Attivato il “Codice rosso” a Paola. Perseguita l’ex compagna: braccialetto elettronico per un 49enne

Tirreno
PAOLA (CS) - Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di polizia di Paola, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare a...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37120Area Urbana22285Provincia19796Italia8006Sport3852Tirreno2918Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Il comandate della Guardia costiera incontra i colleghi aggrediti in mare...

ROMA - Il Comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, accompagnato dal vice comandante generale, ammiraglio ispettore Sergio Liardo e dal direttore marittimo della...
Polizia Crotone
Calabria

Aveva 140 grammi di cocaina in casa: arrestato un 19enne, droga...

CROTONE - Un 19enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Crotone e sono stati sequestrati 140 grammi di cocaina ritrovati nell'abitazione del...
Ionio

Raccolta dei rifiuti a Cassano Ionio, la Ecofap presenta ricorso al...

CASSANO IONIO (CS) - La Ecofap Srl annuncia di aver depositato al Consiglio di Stato il ricorso per la revocazione della sentenza che ha...
Braccialetto elettronico
Tirreno

Attivato il “Codice rosso” a Paola. Perseguita l’ex compagna: braccialetto elettronico...

PAOLA (CS) - Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di polizia di Paola, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare a...
ponte sullo stretto salvini (1)
Calabria

Ponte sullo Stretto, si parte con i lavori. Salvini: «A breve...

RIMINI - "Avere la maggioranza è una condizione indispensabile, ma non sufficiente: servono anche coraggio, determinazione e visione. Noi abbiamo dimostrato di averli: abbiamo...
Roberto-Occhiuto
Calabria

Regionali, la Lega Calabria compatta al fianco di Occhiuto: «Seguito al...

CATANZARO - "La Lega Calabria conferma il proprio pieno e convinto sostegno al Presidente Roberto Occhiuto in vista delle prossime elezioni regionali" così in...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA