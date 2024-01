Capodanno a Cosenza, il sindaco e De Cicco ringraziano i cittadini: «sono stati molto civili»

COSENZA – Cosenza, durante il Capodanno, si è distinta per la sua civiltà e il rispetto dimostrato dai suoi cittadini nei confronti della propria città. In una serata così festosa, spesso caratterizzata da caos e confusione in molte parti d’Italia, i cosentini hanno evidenziato un esempio di comportamento civile e responsabile, confermando il loro legame con la città e la comunità.

“Volevamo ringraziare i cittadini che sono stati molto civili, educati e rispettosi della propria città durante il Capodanno”. Sono le parole dell’assessore Francesco De Cicco e del sindaco di Cosenza Franz Caruso. “Noi abbiamo posizionato gli appositi bidoni e abbiamo bonificato il tutto e un ringraziamento va anche a tutti i lavoratori ecologici, Coop e responsabili comunali per ottimo lavoro svolto”.

“Al prestigio dell’evento – incalza Franz Caruso – è da aggiungere il clima di festa che si è vissuto, responsabile e consapevole che non ha fatto registrare incidenti o episodi spiacevoli e di ciò ringrazio i cosentini e tutto il pubblico. Un ringraziamento speciale, poi, lo rivolgo a quanti hanno lavorato coadiuvando l’amministrazione comunale e gli organizzatori del concerto, per garantire la sicurezza pubblica, con particolare riferimento a tutte le Forze dell’Ordine che hanno presidiato il territorio. Se il concertone di Capodanno ha lasciato tracce importanti per l’immagine ed il rilancio di Cosenza, nessuna traccia di rifiuti è, invece, rimasta il giorno dopo. A poche ore dalla fine del concerto, infatti, è partita una vera e propria task force che ha ripulito l’intera area consegnando già alle prime luci dell’alba una città pulita e ben spazzata grazie al lavoro portato avanti dagli operatori delle cooperative”.

Dopo il devasto di Natale in città, ha prevalso fortunatamente la consapevolezza collettiva della necessità di evitare comportamenti che potessero arrecare danno alla città. Il rispetto per il patrimonio storico e culturale è stato evidente nei festeggiamenti organizzati nei luoghi simbolo della città, dove i cittadini hanno celebrato con entusiasmo ma senza trascurare il rispetto per l’ambiente.

Concertone, soddisfatto Caruso: “Cosenza brilla di luce propria”

“Il concertone di Capodanno 2024 è l’edizione del rilancio della immagine della città di Cosenza, che ha saputo ritagliarsi un posto di primo piano nei circuiti nazionali grazie alla straordinaria voce di Giorgia. Cosenza, in poche parole, non è stata oscurata dall’artiglieria pesante messa in campo dal Capodanno Rai, ma ha brillato di luce propria facendo registrare numeri da record con circa 10mila presenze nell’area protetta ed oltre 30 mila sparse per tutto Corso Mazzini”.

Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “Abbiamo centrato l’obiettivo di regalare ai cosentini uno spettacolo di grande qualità e di assoluto valore, ma anche di aver organizzato un evento che ha lasciato traccia di importanti ricadute economiche nell’intero territorio della vasta area urbana, con hotel e B&B presi d’assalto dai fans dell’artista che sono arrivati in città numerosi e con i locali che hanno lavorato fino a tardissima ora. A voler tacere della promozione complessiva della città da parte degli organi di stampa nazionali, ma anche da parte della stessa artista che ha valorizzato la sua presenza a Cosenza anche attraverso i suoi canali social”.

“Tirate le somme, tutte positive di questo brillante nuovo inizio d’anno – conclude Franz Caruso – auguro alla mia Cosenza un futuro di crescita e di sviluppo, per il quale mi spenderò sempre e con tutte le mie forze, con la determinazione e la fermezza che mi contraddistinguono” .