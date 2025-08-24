HomeSenza categoria

Camigliatello: “invitati a spostare l’auto, ma non è area riservata a disabili”

L’area non è riservata ai disabili, ma divieto di sosta e viene utilizzata dagli operatori dell’Associazione Europea Operatori di Polizia

D.R.
Scritto da D.R.
Stima lettura: Less than 1 minuti
CAMIGLITELLO SILANO – In redazione sono arrivate alcune segnalazioni da parte di turisti di passaggio a Camigliatello Silano, località turistica della Sila cosentina. Alcuni visitatori, dopo aver parcheggiato in piazza Misasi, sarebbero stati invitati da operatori dell’Associazione Europea Operatori di Polizia, presenti in questi giorni a supporto della polizia locale per gestire la maggiore affluenza turistica, a rimuovere le proprie auto.

Agli automobilisti sarebbe stato spiegato che l’area di sosta è riservata ai veicoli muniti di contrassegno per l’accompagnamento di persone con disabilità.

Il parcheggio in questione però (che non è comunque un luogo di sosta)- scrive uno dei turisti che ha contattato la nostra redazione- non risulta affatto destinato ai disabili, come invece segnalato correttamente di fianco. Ma ciò che riteniamo ancora più grave è che proprio chi dovrebbe dare il buon esempio, ossia gli stessi operatori, utilizza quello spazio per parcheggiare le proprie auto, nonostante non sia prevista alcuna area di sosta”.

Una vicenda, che  va oltre la semplice questione dei parcheggi, ossia il rispetto delle regole e l’esempio che chi indossa una divisa è chiamato a dare. Le regole vanno fatte rispettare, ma prima di tutto vanno rispettate da chi è chiamato a garantirle.

