Calabria Verde, eletti presidente e coordinatore della RSU

CATANZARO – In data 25 ottobre c.a., nei locali della Direzione Generale di Azienda Calabria Verde, a Catanzaro in via Lucrezia della Valle 34, i componenti della RSU aziendale hanno eletto il loro vertici: Marco Mellace (CSA-CISAL) quale Presidente della Rappresentanza Sindacale Unitaria e Luca Amodio (CGIL-FP) quale Coordinatore della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

A distanza di quasi un anno dalla elezioni per il rinnovo delle RSU, finalmente i componenti si sono dotati di un regolamento di funzionamento e degli organi rappresentativi.

“Questo risultato, – è scritto in una nota – consentirà di svolgere un’azione di rappresentanza più efficiente ed efficace, nello spirito di rendere un servizio qualificato e continuo a tutti i dipendenti dell’ente strumentale più grande della Regione Calabria. Il Presidente ed il Coordinatore, nel ringraziare tutti i lavoratori sono certi che questa nuova strutturazione renderà più agevole la funzione di rappresentanza, rendendo più proficue le varie iniziative da intraprendere”.