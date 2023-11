Busta con proiettile e minacce a Ronzulli. Solidarietà dalla politica calabrese

ROMA – Una busta contenente un proiettile e con minacce all’indirizzo della capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, è stata intercettata oggi dalle forze dell’ordine.

Minacce a Ronzulli: solidarietà dalla politica calabrese

“Sincera solidarietà alla capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, destinataria di gravi e inquietanti minacce. Intimidazioni e violenze non fanno parte della normale dialettica democratica. Ronzulli continuerà il suo positivo lavoro senza alcun tentennamento”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Un episodio gravissimo che va condannato con assoluta fermezza, perpetrato ai danni di una persona seria, onesta e capace, il cui unico interesse è la tutela dei diritti degli italiani”. Così in una nota l’on. Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera, commenta la notizia secondo la quale le forze dell’ordine hanno intercettato una busta contenente un proiettile e minacce verso Licia Ronzulli, presidente dei senatori di FI.

“Conosco Licia da tempo, a lei mi lega un’amicizia profonda nata da una comune ed intensa attività parlamentare e politica, dunque so perfettamente che non si farà minimamente intimorire da questo vile atto intimidatorio ed andrà avanti come ha sempre fatto. A lei giungano i miei più sinceri sentimenti di solidarietà e vicinanza”.