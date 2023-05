A2, ancora un altro incidente in autostrada: auto perde il controllo e si ribalta. Un ferito

LAMEZIA TERME (CZ) – Incidente stradale allo svincolo autostradale di Lamezia Terme direzione nord. Una la vettura coinvolta una Lancia Y che per cause in corso di accertamento ha persi il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo della vettura la sola conducente che è stata estratta dall’abitacolo dal personale vigili del fuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con Elisoccorso.

Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Disagi per la viabilità lo svincolo autostradale chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.