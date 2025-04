A Rende ancora rifiuti abbandonati per strada: le ‘pulizie di Pasqua’ degli incivili

- Advertisement -

RENDE – L’abbandono dei rifiuti per strada è una pratica incivile che continua a rappresentare un serio problema ambientale e sociale. Ancora una volta la zona presa di mira, nonostante telecamere e deterrenti vari, è quella di contrada Vallone – San Pietro. Un’area della periferia rendese che si trova ai piedi del centro storico. Da un giorno all’altro qualcuno ha pensato, dopo aver fatto evidentemente le “pulizia di Pasqua” di lasciare i suoi rifiuti per strada: tappeti, sacchi di spazzatura, plastica… Un degrado totale in una zona ormai abbandonata anche dal punto di vista delle condizioni della strada, piena di buche. Eppure in quella zona vivono molti residenti che da anni chiedono l’installazione di fototrappole, ma anche di pulizia e controllo dell’area.

Ricordiamo che l’attività di questi soggetti, che agiscono evidentemente di notte, visto che la zona non presenta illuminazione, genera poi costi per i Comuni che devono occuparsi dello smaltimento straordinario dei rifiuti abbandonati; costi che ricadono su tutti i cittadini. “E’ uno schifo passare per tornare a casa e trovare questo scempio, ogni giorno, con sacchetti per strada. Pretendiamo controlli più severi e sanzioni efficaci”. Rispettare l’ambiente significa rispettare se stessi e la comunità in cui si vive. Combattere l’abbandono dei rifiuti è un dovere collettivo, che parte dalle nostre scelte quotidiane.