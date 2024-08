A Cosenza si sprigionano le idee: arriva Hi!Network, evento per startup e investors

COSENZA – Hi!Founders Srl, la Community di riferimento per le startup di tutta Italia, arriva a Cosenza con il suo evento Hi!Network: aperitivo di networking e momenti formativi con rinfresco per startup founders ed investors locali organizzato in tutta Italia. Hi!Network nasce con l’intento di offrire un’occasione ricorrente e allo stesso tempo unica di incontro, confronto, scambio di pareri professionali, idee e soluzioni innovative presentate davanti a possibili clienti ed investors, non solo! Il mix di give back, nascita di nuove sinergie, crescita professionale e personale grazie a nuovi incontri, è ciò che attrae la community.

Dopo aver organizzato ben 18 edizioni in 10 regioni d’Italia; invitato oltre 100+ speakers e 3,000+ guests, intervistato 300+ startups, Hi!Network arriva a Cosenza! L’apertura delle porte è prevista il 12 settembre alle ore 18.00, con un caloroso benvenuto e rinfresco in una location esclusiva della città come Villa Rendano. Dopo una sessione per founders a confronto diretto con investors, segue il momento formativo con brevissime pillole sul mondo startup, best-practices, success stories ed informazioni su come fare impresa innovativa, prima di chiudere con un panel che tratterà la situazione attuale regionale e quali opportunità sono e saranno disponibili per le imprese innovative locali.

Tra i/le relatori/trici il Prof. Luigino Filice dell’Università della Calabria; Marco Iusi, Direttore di NTT Data, grossa multinazionale con una sede nella Regione Calabria; e Danilo Mirabile, Innovation Manager di Harmonic Innovation Group. I partner della serata sono VT Solutions & Consulting (consulenza aziendale), BBP Legal (studio legale), Studio MM (studio commercialista), Brandplane (software marketing AI), InnovUp, Associazione Reboot sono i patrocini dell’iniziativa, invitati a patrocinare anche l’Università della Calabria, Confindustria, Confcommercio, la Provincia e la Regione.

Il team di Hi!Founders prevede una serata all’insegna del networking ed una contaminazione cross-settoriale; il tutto accompagnato da un ottimo rinfresco nella città anche conosciuta come Atene d’Italia. L’appuntamento con le startup locali ed imprese innovative è per il 12 settembre dalle ore 18.00.