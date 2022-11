Intervengono per una lite in casa, carabinieri aggrediti. Arrestato un 53enne

CATANZARO – Contagi ancora in calo Calabria. Sono 524, rispetto ai 595 di ieri, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore con 3.043 tamponi processati e un tasso di positività che si colloca al 17,22%. Da registrare un nuovo decesso che porta il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.105. Aumentano gli ingressi nei reparti ordinari, +5 (133) mentre rimane stabile il dato delle terapie intensive (7). I guariti sono 581.608 (+639), gli attualmente positivi 6.943 (-116) e gli isolati a domicilio 6.803 (-121). Ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – le persone risultate positive al Coronavirus nella regione sono 591.656. Il totale dei tamponi eseguiti è paro a 3.973.954.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1897 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1868 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100533 (100141 guariti, 392 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2290 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2230 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172504 (171142 guariti, 1362 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 281 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57115 (56845 guariti, 270 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1780 (28 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1749 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 197009 (196137 guariti, 872 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 466 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 452 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50557 (50367 guariti, 190 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica 150 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ ASP di Cosenza comunica 156 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.