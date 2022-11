Riparto dei fondi sanitari, Occhiuto blocca l’accordo: «Calabria penalizzata»

CATANZARO – Si sono chiuse senza vittime le ultime 24 ore in Calabria sul fronte Covid. I decessi da inizio pandemia sono 3.114. I nuovi contagi sono 544 con un tasso di positività che risale leggermente al 15,69%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, resta sostanzialmente stabile il numero dei ricoverai: calano di 1 in area medica (124) e crescono di 1 in terapia intensiva (8). I casi attivi sono 6.968 (-42), gli isolati a domicilio 6.836 (-42) e i nuovi guariti 586. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.990.371 con 594.197 positivi.

A livello provinciale la situazione Covid è:

Catanzaro: casi attivi 1765 (18 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1741 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101385 (100991 guariti, 394 deceduti). Cosenza: casi attivi 2362 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 173270 (171902 guariti, 1368 deceduti). Crotone: casi attivi 289 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 286 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57256 (56986 guariti, 270 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1868 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1837 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197536 (196663 guariti, 873 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 458 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 444 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50771 (50581 guariti, 190 deceduti).