Loizzo smorza le polemiche:” A qualcuno dà fastidio il successo della Lega in Calabria”

COSENZA – Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente che nel pomeriggio di oggi si è verificato a Cosenza lungo via Alimena. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto di grossa cilindrata. Il motociclista, a causa dell’impatto, è finito a terra. Il conducente della macchina si è fermato a prestare soccorso. Il centauro, nonostante lo shock, è riuscito a rimettersi in piedi da solo. Sul posto un’ambulanza del 118. Il motociclista non avrebbe riportato ferite, ma è stato comunque accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. L’incidente, verificatosi in un orario di punta, ha causato rallentamenti al traffico. I carabinieri intervenuti sul posto hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.