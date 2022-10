Risse, reati ambientali e maltrattamenti in famiglia: 14 denunce nella Piana

GIOIA TAURO (RC) – Quattordici persone sono state denunciate in stato di libertà per vari reati dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro. A Rizziconi i militari sono intervenuti in una zona di campagna a causa di una lite tra due famiglie per questioni di confine: in base all’esame di un filmato di videosorveglianza e alla luce di quanto riferito da persone presenti, quattro italiani sono stati denunciati per rissa.

A Galatro un cittadino del luogo è stato denunciato reati ambientali e per violazione del testo unico in materia edilizia. L’uomo, senza alcuna autorizzazione, aveva infatti proceduto ad opere di sbancamento di una parte di un costone montagnoso, adiacente al proprio terreno che voleva allargare. I lavori, però, avevano occluso il regolare passaggio delle acque di un torrente. Per lui anche sanzioni amministrative per violazione delle leggi ambientali e del regolamento di polizia forestale.

Due persone sono state denunciate, invece, a Gioia Tauro, San Ferdinando e Melicucco per maltrattamenti in famiglia e per atti persecutori. Un extracomunitario, senegalese, è stato sanzionato per guida senza patente mentre un altro cittadino per aver adibito un terreno di proprietà a discarica abusiva. Denunciata anche un’altra persona trovata in possesso, durante un posto di controllo, di un coltello a serramanico.