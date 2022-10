Occhio all’acceleratore: la Polizia stradale di Cosenza ha intensificato i controlli

COSENZA – Nel mese dedicato all’Oncologia pediatrica, il Rotaract Club di Cosenza regala un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto guidato dal dottor Natale Dodaro. “Nelle fiabe non si insegna ai bambini che esistono i draghi: quello lo sanno già. Si insegna ai bambini che i draghi si possono sconfiggere”. Con questa profonda riflessione si è conclusa l’attività di service “Hope for Children” del Rotaract Club Cosenza che ha visto protagonista il reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Cosenza. L’iniziativa solidale si è articolata in una raccolta fondi nel mese di agosto per l’acquisto di device (iPad+Apple Smart Key+Apple Pencil, PC e stampante) donati all’ospedale della città. La consegna è stata fatta dal presidente dell’associazione, Elena Maria Calderaro, e dal coordinatore della commissione “Pubblico Interesse” del Club, Antonio De Marco, e consegnata nelle mani del primario Natale Dodaro, della caposala Monica Pizzuti e dell’operatore sanitario Pietro Mandoliti in rappresentanza del reparto. Quello di settembre è stato il mese dell’oncologia pediatrica e il Rotaract Club Cosenza è riuscito a terminare questo impegno vissuto come dovere morale. L’iniziativa è stata supportata da tanti che hanno partecipato alla raccolta fondi e contribuito alla riuscita di questa “speranza avverata”. Il Rotaract Club Cosenza con questo gesto ha pensato di riuscire a regalare un sorriso ai piccoli pazienti distogliendoli dal pensiero della sofferenza perché, come ha avuto modo di dire Einstein, “non c’è, a questo mondo, grande scoperta o progresso che tenga, fintanto che ci sarà anche un solo bambino triste”. Il primario, Natale Dodaro, durante la cerimonia di consegna ha ringraziato per la sensibilità mostrata dal Rotaract Club Cosenza nei confronti dei piccoli pazienti che sono in cura al suddetto reparto dell’ospedale di Cosenza. Se è vero che un bambino ci può insegnare a essere contenti anche senza un apparente motivo, allora confrontarci con lui diventa un momento di rispecchiamento per recuperare i sorrisi persi durante il tragitto degli anni.