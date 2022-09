Call tra Occhiuto e Amazon: “stiamo lavorando ad un progetto per le pmi calabresi”

COSENZA – Pressochè invariati, rispetto a ieri, i nuovi contagi da coronavirus in Calabria dove nelle ultime 24 ore stati registrati +843 casi (ieri erano +837) e così suddivisi: Catanzaro +129, Cosenza +421, Crotone +49, Reggio Calabria +209, Vibo Valentia +26, Altra Regione o Stato Estero +9. In lieve calo i tamponi processati: ne sono state effettuati +3.991 tamponi, tra molecolari e rapidi, con un tasso di positività che sale al 21,12% (ieri era 18,52%). Dopo lo zero di ieri torna a salire il numero delle vittime: 3 nelle ultime 24 ore (tutte a Cosenza). Le vittime da inizio pandemia salgono ad un totale di 3.010.

I ricoverati in area medica – nel saldo tra ingressi ed uscite – salgono di 4 unità (sono in totale 127) mentre scede di un’inità il dato nelle terapia intensiva (dove ci sono 8 pazienti). I nuovi guariti sono +701 per un totale di 515.832, i casi attivi sono 39.232 (+139) e gli isolati a 39.097 (+136)-

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro CASI ATTIVI 2561 (27 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2529 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92619 (92238 guariti, 381 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 31627 (59 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31567 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128411 (127108 guariti, 1303 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 432 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55187 (54922 guariti, 265 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1950 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1922 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189469 (188612 guariti, 857 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 604 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 596 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48266 (48080 guariti, 186 deceduti).