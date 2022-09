Rifiuti, prosegue la guerra di Fiorita ai furbetti del sacchetto: 17 negozi sanzionati

CATANZARO – Sono +473 i casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria con un tasso di positività al 14,21%. Dai dati giornalieri relativi all’epidemia e comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi si contano anche due decessi, uno nel territorio catanzarese e l’altro nel reggino. Calano di 3 unità i posti letto occupati in area medica dove sono ricoverate 129 pazienti. In aumento di un’unità il numero di persone in rianimazione con 7 posti letto occupati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore però sono +1.007 i guariti. A livello provinciale il territorio cosentino è sempre quello in cui si registra il maggior numero di nuovi casi Covid in un giorno, +145. Segue la provincia di Reggio Calabria con +124, quella di Catanzaro +108. Nel Crotonese sono +41 i nuovi casi di positività registrati oggi e +53 nel Vibonese. L’ASP di Cosenza infine, comunica nel setting fuori regione, 2 nuovi casi a domicilio.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 2488 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2461 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 91117 (90740 guariti, 377 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 31565 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31500 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 124738 (123446 guariti, 1292 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 433 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 417 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 54609 (54349 guariti, 260 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1897 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1883 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 187583 (186728 guariti, 855 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 799 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 789 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 47628 (47442 guariti, 186 deceduti).