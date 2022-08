Covid: diminuiscono contagi (+605) e tamponi processati. Cosenza è ancora la provincia più colpita

CATANZARO – Diminuiscono i contagi in Calabria ma anche i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore complice il 15 d’agosto. Sono (+605) i nuovi casi positivi al Covid in Regione su 2.525 test processati. Due i decessi registrati in un solo giorno entrambi avvenuti a Cosenza. Diminuiscono i ricoveri, (-10) in reparto e (+1) in rianimazione. Attualmente gli ospedalizzati, a causa del virus, sono in tutto 227. Il tasso di positività si attesta al 23,96%.

I casi provincia per provincia sono così distribuiti:

Catanzaro 77, Cosenza 210, Crotone 107, Reggio Calabria 84, Vibo Valentia 104, altra regione 23.

L’Asp di Catanzaro comunica 79 nuovi positivi di cui 2 fuori regione e un guarito fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 210 nuovi casi di cui 21 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 3841 (41 in reparto, 10 in terapia intensiva, 3790 in isolamento domiciliare); casi chiusi 82755 (82389 guariti, 366 deceduti).

Cosenza: casi attivi 51653 (89 in reparto, 2 in terapia intensiva, 51562 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94779 (93533 guariti, 1246 deceduti).

Crotone: casi attivi 2241 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2218 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49228 (48974 guariti, 254 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 5964 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5928 in isolamento domiciliare); casi chiusi 175689 (174851 guariti, 838 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1794 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1776 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43446 (43268 guariti, 178 deceduti).