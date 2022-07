Maxi sbarco in Sicilia, 5 morti su un peschereccio. 154 migranti trasferiti in Calabria

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 3.447.295 (+7.057). Le persone risultate positive al coronavirus sono state 481.333, +1.724 i nuovi contagi rispetto a ieri. Il tasso di positività cala ancora e si attesta al 24,43%. Sono 4 i morti registrati nelle ultime 24 ore: +3 Catanzaro, +1 Reggio Calabria (2.774 dall’inizio dell’epidemia). I ricoverati calano a 314 nei reparti di di malattie infettive (-1), mentre i pazienti covid in terapia intensiva salgono a 15 (+2).

I nuovi positivi sono così distribuiti per provincia: Cosenza (+680), Reggio Calabria (+513), Catanzaro (+411), Vibo Valentia (+52), Crotone (+14). Altra Regione o Stato Estero (+54).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6492 (64 in reparto, 14 in terapia intensiva, 6414 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 73095 (72748 guariti, 347 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 45472 (119 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45353 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89597 (88412 guariti, 1185 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2733 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2710 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44709 (44467 guariti, 242 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14325 (87 in reparto, 1 in terapia intensiva, 14237 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 157179 (156368 guariti, 811 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2583 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2564 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40728 (40552 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica: “OGGI NUOVI POSITIVI 422 DI CUI 11 FUORI REGIONE”.

L’ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione 39 nuovi casi a domicilio. L’ASP di Reggio Calabria comunica nel setting fuori regione 4 nuovi casi a domicilio.