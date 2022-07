In lieve calo i contagi in Calabria (+2.740) ma ci sono 8 morti. Incidenza a 1.076 casi - QuiCosenza.it

COSENZA – L’epidemia da Covid sembra rallentare anche in Calabria. Dopo oltre un mese, infatti, torna a scendere (seppur lievemente) l’incidenza settimanale dei contagi che rimane sempre sopra i 1.000 casi per 100 mila abitanti, ma nell’ultima settimana si attesta a 1.076 casi rispetto ai 1.127 della precedente rilevazione. È quanto emerge da nuovo report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Report che comunque evidenza come resti sostenuta l’occupazione dei posti letto negli ospedali della Calabria che mantiene il record negativo, con il 32,9%, di occupazione nei reparti in area non critica ma anche nelle intensive dove la percentuale sale al 9,5%.

Per quanto riguarda il bollettino giornaliero con i nuovi contagi covid accertati in Calabria, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati +2.740, in calo rispetto ai 3.020 di ieri. In lieve risalita il tasso di positività che si attesta al 28,78% (ieri era al 24,74%) anche per il minor numero di tamponi processati. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +9.521 test (ieri erano stati +12.202). Provincia per provincia i casi giornalieri sono così distribuiti: +576 a Catanzaro, Cosenza +901, Reggio Calabria, +850, Crotone, +239, Vibo Valentia, +80, altre Regioni o Stati esteri +94. In lieve aumento il numero di nuovi ricoveri in area medica (nel saldo si registrano sei nuovi ingressi e due dimissioni). In calo di 3 unità invece il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 334 persone. Di queste 319 (+4) si trovano nei reparti di malattie infettive e 15 in rianimazione (-3). pesante oggi il dato sulle vittime con 8 morti nelle ultime 24 ore (Cinque a Cosenza e tre a Catanzaro). L’Asp di Cosenza ha comunicato che 2 decessi sono avvenuti in reparto, uno in Pronto Soccorso e due a domicilio avvenuti rispettivamente il 10/07/2022, la cui positività è stata accertata con tampone antigenico post mortem e uno il 17/07/2022. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.766. Il numero di persone attualmente positive al covid sale a 73.432 con un incremento di 528 persone. I guariti dal covid sono invece 401.018 (+2.204) mentre ad oggi le persone in isolamento sono 73.432 (+528).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6808 (69 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6727 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 71841 (71498 guariti, 343 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 44116 (118 in reparto, 1 in terapia intensiva, 43997 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89451 (88266 guariti, 1185 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 2798 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2772 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44565 (44325 guariti, 240 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 15336 (85 in reparto, 2 in terapia intensiva, 15249 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 154888 (154079 guariti, 809 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2499 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2480 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40615 (40439 guariti, 176 deceduti).