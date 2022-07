Covid: calano i nuovi contagi in Calabria (+3.178). Stabili i ricoveri, salgono le intensive

COSENZA – Poco più di 1.500 contagi in meno nelle ultime 24 ore rispetto al dato di ieri e un tasso di positività che scende di due punti. Sembra rallentare o comunque essere eretata nel cosiddetto “plateau” la curva pandemica di questa nuova ondata di covid estiva in Calabria, trascinata dall’alta diffusione delle varianti B4 e B5 di Omicron. L’attenzione resta comunque sempre alta, con l’invito alla quarta dose del vaccino per gli over 60 e i fragili in attesa che il numero dei contagi inizi la sua discesa. Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +3.178 nuovi contagi (ieri erano stati +4.598). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +650 a Catanzaro, Cosenza +1.025, Reggio Calabria, +1.043, Crotone, +406, Vibo Valentia, +114, altre Regioni o Stati esteri +73. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +10.003 test (ieri erano stati +13.929). nonostante il calo dei test, il tasso di positività torna a calare e si attesta al 31,77% (ieri era al 33,01%).

Dopo settimane di crescita costante, nelle ultime 24 resta a zero il numero di nuovi ricoveri in area medica negli ospedali calabresi (nel saldo si registrano 4 nuovi ingressi e 4 dimissioni), mentre sale di tre unità il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 329 persone. Di queste 315 (+0) si trovano nei reparti di malattie infettive e 14 in rianimazione (+3). In lieve calo il numero delle vittime, con tre morti nelle ultime 24 ore (due a Cosenza e uno a Reggio Calabria). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.719. Il numero di persone attualmente positive al covid supera quota 60mila: sono 61.880 i malati, con un aumento di 1.928 persone. I guariti salgono a 386.870 (+1.247) mentre le persone in isolamento sono 61.880 (+1.928).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.609 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.531 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 66.666 (66.334 guariti, 332 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 37.177 (120 in reparto, 2 in terapia intensiva, 37.055 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87.789 (86.631 guariti, 1.158 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 2.253 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43.032 (42.794 guariti, 238 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.842 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.756 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 149.440 (148.638 guariti, 802 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.563 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.543 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.416 (40.240 guariti, 176 deceduti)