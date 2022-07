Morto all’Annunziata dopo un tragico schianto in moto. Nominato il consulente di parte

Con l’aumento della popolazione, tipico del periodo estivo, aumentano anche i fisiologici rischi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, soprattutto nelle zone costiere. L’arrivo di turisti ed il ritorno dei calabresi residenti fuori regione, che decidono di trascorrere qualche giorno di vacanza nella propria terra, aumenta sensibilmente la popolazione effettivamente residente, ma, proprio in relazione alla sicurezza, non corrisponde un adeguato aumento nel numero di agenti negli organici delle forze dell’ordine. E proprio la provincia di Cosenza, che, già in condizioni normali, non dispone del personale adeguato, potrebbe trovarsi in grosse difficoltà.

A lanciare l’allarme è Luciano Lupo, Dirigente Nazionale del Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), che ha precisato che l’emergenza riguarda sia la costa ionica che quella tirrenica.