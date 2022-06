Videosorveglianza e wifi gratuita a Marano Marchesato. Il sindaco “sicurezza ed efficienza”

ROVITO (CS) – Dopo due anni di pandemia da Covi-19, la Pro Loco di Rovito riparte con una serie di eventi artistico/culturali per questa estate 2022, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio rovitese. Inseriti nel cartellone unico dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con tutte le associazioni operanti a Rovito, le iniziative Pro Loco partiranno il prossimo 10 luglio, in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia, con il ciclo “Incontri d’Autore” che avrà per protagonista Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo ed attore tra i più apprezzati nel panorama nazionale ed internazionale. Fondatore della compagnia teatrale Krypton, che ha la sua sede legale al Teatro Studio di Scandicci alla porte di Firenze, il maestro Cauteruccio incontrerà l’altro protagonista della serata, l’associazione Rubetum di Rovito che negli ultimi anni si è caratterizzata per le straordinarie performance teatrali a cui ha dato vita e che può essere considerata a tutti gli effetti come una compagnia teatrale amatoriale rappresentando una eccellenza di Rovito, da promuovere e valorizzare con determinazione.

Seguirà il 17 e 18 luglio il primo evento fieristico di Rovito la “Fiera del Vintage”, in collaborazione con l’associazione di Cosenza “Chi cerca…trova” prevista a Pianette, nell’ampio spazio antistante la palestra comunale. Il bellissimo chiostro della sede municipale, inoltre, ospiterà le opere di Sandro Nucci, artista poliedrico, i cui dipinti si caratterizzano per la grande intensità espressiva, e che in passato ha realizzato anche importanti opere per le chiese della città di Rende. Sono sue, inoltre, le 14 tavole, olio su vetro, della Via Crucis custodite nella Chiesa di Monserrato. L’inaugurazione della mostra “I colori nei miei sogni dipinti” è prevista per venerdì 5 agosto prossimo. Infine, il 12 agosto sarà di scena la “Notte delle stelle” di cui saranno protagonisti altre eccellenze rovitesi.

“La ripartenza non è stata e non è facile – afferma il direttivo della Pro Loco di Rovito, presieduto da Brunella Valente – ma siamo animati da un grande, profondo amore verso il nostro territorio e la comunità rovitese tutta che è bella, dinamica, sensibile. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il nostro straordinario patrimonio artistico/culturale ed ambientale, le professionalità e gli artisti rovitesi, che meritano attenzione e sostegno. In questa ottica portiamo avanti la nostra attività con passione e determinazione, sperando di poter contribuire fattivamente alla crescita di Rovito, che rappresenta la porta naturale della città di Cosenza sul meraviglioso Altopiano silano. Noi ce la metteremo tutta!”.