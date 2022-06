BELVEDERE (CS) – Dopo l’aut aut della Regione Calabria (con scadenza fissata tra dieci giorni) i Comuni iniziano ad adoperarsi per programmare i lavori sui depuratori. Belvedere Marittimo parte con una riunione operativa, nella mattinata di oggi, tra il sindaco Cascini e il dg Dipartimento Ambiente Regione Calabria Ing. Salvatore Siviglia, del commissario Corap Riitano e i tecnici specialisti e alla presenza della responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Giuliana Cangelosi, al fine di avviare l’iter procedurale dell’ordinanza della regionale che ha delegato il Corap a sovra intendere al monitoraggio delle attività. Grazie al decreto di finanziamento Il Comune ha avviato da subito le attività e le azioni di efficientamento del depuratore e degli impianti di sollevamento che cadono sotto la giurisdizione del comune della cittadina tirrenica, così da limitare il potenziale inquinamento marino nonché salvaguardare la balneazione del nostro mare e quindi la stagione estiva.

Massima concertazione e supporto da parte della Regione e del Corap, che hanno, altresì, predisposto la presenza di tecnici specializzati che coadiuveranno nella gestione delle emergenze quelli del comune. Il sindaco Cascini ha espresso grande apprezzamento per l’impegno profuso in merito alla questione depurazione dal presidente Occhiuto, sia per i tempi sia per i modi degli interventi messi in atto. Infatti, in meno di un mese sono stati effettuati i sopralluoghi per la verifica degli impianti, l’individuazione delle criticità, il reperimento dei fondi necessari e la concessione dei finanziamenti ai singoli comuni, soggetti all’ordinanza. Lo stesso primo cittadino ha evidenziato come questo sia un fatto eccezionale e di rilievo, poiché mai verificatosi in passato e rispetto ai tempi previsti nelle procedure standard della Pubblica amministrazione.