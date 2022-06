Terme Luigiane, è la volta buona? Sopralluogo di Occhiuto “riaprirle al più presto”

CANOLO (RC) – Durante la settimana appena trascorsa il personale del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) Calabria ha effettuato 4 giornate di esercitazione attuando manovre SAF Avanzate come da manuale delle procedure operative. Le esercitazioni si sono svolte per 2 giorni in ambiente naturale sfruttando le pareti rocciose della località di Canolo (RC). Le altre 2 giornate invece si sono sviluppate simulando operazioni di soccorso in ambiente antropico. Tra questi il recupero di una persona rimasta bloccata su una seggiovia ferma per un guasto.

Quindi l’ultima giornata si è svolta in collaborazione con la Centrale Termoelettrica in provincia di Catanzaro nel cui Piano di emergenza è prevista la necessità di prestare soccorso ad un operaio che, impegnato nelle operazioni di controllo della ciminiera, rimane impossibilitato a scendere per un malore. Il personale SAF ha quindi recuperato il malcapitato dalla postazione di lavoro, situata a 50 m dal suolo, mediante “calata con barella” .