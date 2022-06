Covid, in Calabria l’incidenza scende a 230 casi. Oggi +492 contagi e 2 vittime

COSENZA – Il nuovo monitoraggio dell’Iss sulla situazione pandemica in Italia conferma la discesa dell’incidenza settimanale anche in Calabria, che negli ultimi 7 giorni ha fatto registrare 230 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana il dato era a 276 mentre due settimane fa a 368). Giù anche l’indice Rt che si mantiene sotto quota 1 mente, per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in area medica, prosegue la discesa dei pazienti ricoverati anche se il dato dei ricoveri (al 16,8%) resta il più alto d’Italia. Discorso diverso per le terapie intensive dove la percentuale di occupazione dei posti è in linea con la media nazionale e si attesta al 2,1%.

Intanto oggi si registrano poco meno di 500 nuovi contagi (+492) a fronte però di un basso numero di tamponi processati. Effettuati nelle ultime 24 ore +1.985 test, tra molecolari e antigienici, con un tasso di positività che dal 14,35% di ieri, schizza oggi al 24,79%.Cala l’occupazione dei posti letto in area medica (-1) mentre è stabile la situazione in Rianimazione (0). Attualmente gli ospedalizzati nei nosocomi calabresi, a causa del Covid, sono in tutto 167. Il bollettino riporta anche 2 decessi di cui 1 a Cosenza e 1 a Crotone. Sono 813 le persone guarite.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

Catanzaro +71, Cosenza +93, Crotone +73, Reggio Calabria +246, Vibo Valentia +5, altra regione +4.

L’ASP di Cosenza comunica 94 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 3.828 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.775 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.029 (56.715 guariti, 314 deceduti).

Cosenza: casi attivi 24.202 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24.155 in isolamento domiciliare); casi chiusi 78.696 (77.587 guariti, 1109 deceduti).

Crotone: casi attivi 1.210 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.784 (39.552 guariti, 232 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 3.100 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.056 in isolamento domiciliare); casi chiusi 141.109 (140.330 guariti, 779 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1.964 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.955 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.789 (37.618 guariti, 171 deceduti).