Ponte sullo Stretto, "pressioni dal Nord per non farlo". Carfagna "non è vero" - QuiCosenza.it

SORRENTO (NA) – “Nord e Sud hanno interessi diversi, inutile negarlo, il Nord guarda più ai mercati europei anche per una questione di vicinanza fisica, il Sud al Mediterraneo, ma questo non è un problema. Finora c’è stata un po’ troppa distrazione. Sono convinto questo sia un appuntamento centrale per definire la politica nel Mediterraneo. La Sicilia non vuole più essere una marginalità ma una straordinaria risorsa rispetto al continente europeo”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, a margine del Forum ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento, interpellato in merito al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Perché la perifericità diventi centralità – ha aggiunto – servono infrastrutture strategiche, non di competenza regionale: penso a porti ferrovie veloci, tutto questo sarebbe insufficiente senza un collegamento stabile sullo Stretto. Siamo davvero diventati una barzelletta nel mondo: il tema non è una o tre campate ma se il governo abbia interesse o meno a portare avanti il Ponte. Temo che il governo, non solo quello attuale, subisca forti pressioni da parti di lobby economiche del Nord poer non farlo”.

Ponte sullo Stretto, Carfagna replica a Musumeci “non è vero”

“Non è vero, il Ponte sullo Stretto è un obiettivo del governo, è un opera di buon senso, ben venga uno studio per ragionare sulle campate, è un obiettivo del Governo”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali Mara Carfagna, a margine del Forum ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento, interpellata in merito alle parole del governatore siciliano Nello Musumeci, che ha parlato di pressioni dal Nord per non realizzare il Ponte sullo Stretto.