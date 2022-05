San Pietro in Guarano, nuovo ufficio postale ma senza ATM “da oltre un anno”

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un cittadino che lancia un appello all’Amministrazione comunale di San Pietro in Guarano:

“Noi cittadini di San Pietro in Guarano ci chiediamo come mai dopo aver fatto spostare gli uffici postali da Via San Francesco in piazza De Cardona ( u strittu Pe u iume per chi è del posto) ancora non è stato installato l’apposito sportello ATM . È oltre un anno che gli uffici postali sono stati trasferiti perché nella via dove erano ubicati gli uffici in precedenza effettivamente era pericoloso per gli anziani sostare lì davanti mentre erano in fila ad aspettare proprio turno per il pagamento delle pensioni transitavano auto, ed essendo una via , effettivamente, troppo stretta si è più volte rischiato di farsi male.

Ora che finalmente gli uffici postali hanno trovato una nuova sede ben più ampia, dove è provvista anche una comoda sala d’attesa e comunque più comoda anche per gli anziani de mostro paese , perché non si accelerano i tempi per far si che lo sportello bancomat non venga istallato? I tempi son cambiati e i nostri cari oggi potrebbero pagarsi la pensione direttamente con la carta libretto direttamente allo sportello senza dover attendere ore in fila.

Uno sportello ATM postale sarebbe utile a tutta la comunità San Pietrese così da evitare ogni qual volta c’è ne sia bisogno di scendere nei paesi limitrofi o in città”.