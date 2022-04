Ospedale Cariati, dall’ASP impegno di spesa per oltre 180mila euro per locali e TAC

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – A raccontarci la vicenda dolorosa sono i familiari dell’uomo, Costanzo Gargiullo. Tutto è iniziato venerdì scorso, intorno all’ora di pranzo. Secondo quanto raccontato dalla figlia alla nostra redazione, il 77enne (che non avrebbe mai sofferto di particolari patologie), avrebbe accusato un forte malore ed in particolare dolori lancinanti all’addome tanto da aver indotto la moglie e i vicini a chiamare l’ambulanza.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 che dopo una prima visita, gli hanno prescritto una terapia antidolorifica ed hanno rassicurato il paziente che non si trattava di un infarto. Per scrupolo però, e per eseguire ulteriori accertamenti, la famiglia ha pensato di ricorrere comunque alle cure ospedaliere e l’anziano è stato portato in ambulanza presso l’ospedale Compagna di Corigliano.

Ed è qui che è iniziato il calvario fatto di ore e ore di attesa, tra esami e tac, ma senza comunicare alcuna diagnosi ufficiale ai parenti mentre l’uomo continuava a lamentarsi dei dolori insopportabili all’addome. Tra cambi turno di medici e sanitari e spostamenti da un reparto all’altro, i figli e la moglie dell’uomo hanno provato in tutti i modi, perchè fortemente preoccupati per la condizione in cui versava il congiunto, ad avere informazioni specifiche dai medici. La figlia racconta che le risposte alle loro domande però, erano sempre state vaghe e confuse.

“Mi sento scoppiare l’addome, aiutatemi sto morendo“; sono le parole pronunciate dal paziente dopo una lunga notte di dolori atroci andati avanti fino al giorno successivo, all’arrivo in ospedale dei figli che hanno potuto, per pochi minuti, parlare con il padre.

Il decesso è stato comunicato alla famiglia nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 17, ma la moglie e i figli non riescono a capacitarsi di come la situazione sia precipitata in poche ore e hanno chiesto di far luce sulle cause della morte. In particolare il loro tormento è legato al pensiero che i medici non abbiano agito con un intervento mirato visto che la vittima aveva indicato esattamente l’origine del dolore.

La famiglia Gargiullo si è rivolta ai carabinieri per denunciare la vicenda e per chiedere di accertare eventuali responsabilità e domani, sarà eseguito l’esame autoptico sul corpo di Costanzo Gargiullo.