Concorsi pilotati all’Università “quadro disarmante”. Rettore e prorettore non rispondono al gip

COSENZA – Raddoppia rispetto a ieri il numero dei nuovi contagi da covid in Calabria e con un numero di tamponi che, seppur in aumento nelle ultime 24 ore, resta anche basso per via delle festività. Tra molecolari e antigenici, infatti, sono stati eseguiti +5.715 test (ieri reno stati +3.450). Il tasso di positività resta praticamente invariato e si attesta al 23,03%. Nessun aumento di posti letto si registra nelle aree mediche degli ospedali calabresi, mentre si libera un posto letto nelle terapie intensive. Come ieri anche oggi si contano sette decessi.

Oggi il bollettino del dipartimento salute della Regione fa segnare +1.316 nuovi positivi (ieri erano stati +823). I contagi di oggi sono così suddivisi: Cosenza +458 contagi, Catanzaro +243, Crotone +205, Vibo Valentia +49, Reggio Calabria +353, Altra Regione o Stati esteri +9. L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 8 nuovi casi a domicilio. Con i nuovi casi di oggi, in Calabria si raggiungono i 349.373 casi totali da inizio pandemia. Sale di poco il numero di persone attualmente positive: sono in totale 86.321 con un aumento di 346 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 260.573 con un aumento di 963 persone nelle ultime 24 ore. Come detto sono sette le vittime nelle ultime 24 ore con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che sale a 2.479: due a Cosenza, due a Catanzaro, due a Reggio Calabria e una a Crotone.

Per quanto riguarda i ricoveri, nessun incremento di posti letto occupati nelle aree mediche (sei nuovi ingressi e sei dimissioni) mentre scende di un’unità il dato nelle unità di terapie intensive. Sono complessivamente 301 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 284 si trovano nei reparti di malattie infettive (+0) e 17 in terapia intensiva (-1). Infine sono 86.020 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 347 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 7.710 (81 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.621 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43.217 (42.939 guariti, 278 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 47.119 (77 in reparto, 5 in terapia intensiva, 47.037 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41.286 (40.234 guariti, 1.052 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 4.051 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.035 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.675 (31.458 guariti, 217 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8.388 (94 in reparto, 4 in terapia intensiva, 8.290 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 125.731 (124.982 guariti, 749 deceduti)

Vibo Valentia: ASI ATTIVI 18.371 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.355 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19425 (19.255 guariti, 170 deceduti)