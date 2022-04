Piano di Protezione Civile aggiornato, Casali del Manco è il primo Comune della Calabria

COSENZA – Le nuove esigenze del mercato del lavoro richiedono profili altamente qualificati, soprattutto in un settore sempre più complesso e influenzato dalla continua richiesta di nuove skill.

Ciò vale sia a livello nazionale che regionale, dove per emergere è spesso necessario sviluppare competenze sempre più specifiche. Tuttavia, la richiesta di nuove abilità il più delle volte trova risposta in profili che non dispongono di una formazione adeguata, determinando quel continuo mismatch che accentua il divario tra la domanda e l’offerta.

L’importanza della formazione nel mercato del lavoro a Cosenza

Riuscire a intercettare le nuove esigenze occupazionali permette di entrare nel mondo del lavoro con un ruolo di primo piano: un fattore molto importante per chi oggi punta a cogliere tutte le opportunità d’impiego offerte dalla città dei Bruzi e ad emergere, in ambito professionale, senza dover lasciare il proprio territorio.

Tuttavia, per far parte di questo cambiamento, è necessario acquisire le abilità che aiutino a eccellere nei settori specifici, e il solo modo per farlo è adoperarsi per avere un’adeguata formazione.

Cosenza, da parte sua, offre una vasta offerta formativa fatta di percorsi ad hoc, che consentono a chiunque di acquisire nozioni teoriche, abilità pratiche, esperienza diretta e competenze trasversali. Fra le tante proposte, a distinguersi sono soprattutto i corsi professionali, che offrono percorsi in aula e stage formativi, oltre a tutto ciò che serve per misurarsi con le nuove esigenze del mercato del lavoro.

Allo stato attuale, tra i corsi professionali a Cosenza che emergono per la qualità dell’offerta formativa ci sono, per esempio, quelli offerti da ADAP, Accademia delle Arti e Professioni, una realtà accreditata dalla Regione Calabria che negli ultimi 20 anni è diventata un punto di riferimento su tutto il territorio regionale.

ADAP, infatti, oltre alla sede di Via Reggio Calabria 12, in prossimità del centro di Cosenza, è presente in tutta la regione in modo capillare, con un’offerta che comprende una seconda filiale nella città di Catanzaro e una terza nel Comune di Reggio Calabra.

Corsi professionali: quali sbocchi nel mondo del lavoro?

I corsi professionali di ADAP oggi permettono di ottenere le qualifiche giuste per accedere a quei settori in grado di offrire sbocchi lavorativi a livello territoriale e nazionale. Uno di questi è quello socio-sanitario, a cui la nota realtà didattica contribuisce attraverso corsi di assistente studio odontoiatrico e corsi per tecnico dell’animazione socio-educativa.

Tra gli altri corsi con qualifica che nel tempo hanno dimostrato di poter rispondere in modo efficiente alle recenti innovazioni dei settori professionali ci sono quelli formulati per dare una risposta a chiunque abbia la necessità di acquisire un livello di abilità idoneo a eccellere nell’area design.

In particolare, per competere a livello nazionale e internazionale in questo settore, si può scegliere di frequentare i corsi di tecnico della progettazione di mobili e complementi o i corsi di tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari, che permettono di entrare a far parte rispettivamente nel mondo dell’interior design o in quello del settore grafico e del web marketing.

Ma estremamente interessanti sono anche i settori dell’estetica e del benessere, ai quali è possibile accedere tramite la frequentazione di corsi per parrucchiere e acconciatore e di corsi per estetista e per make-up artist.

Perché frequentare un corso professionale

Frequentare una scuola di formazione con qualifica riconosciuta permette di investire concretamente sul proprio futuro lavorativo, in aderenza alle nuove richieste occupazionali.

Una formazione professionale offre infatti tutte le capacità per aderire a modelli di business sempre più flessibili, ma anche per accedere a forme contrattuali più vantaggiose e per emergere, in ambito lavorativo, qualunque sia l’ambito selezionato.

I corsi professionali, in aggiunta, si rivolgono a un pubblico estremamente eterogeneo composto non soltanto da coloro che necessitino di una formazione ex novo, ma anche da quei professionisti che abbiano già seguito un percorso didattico completo e che sentano il bisogno di aggiornarsi per acquisire maggiore competitività nel loro settore.