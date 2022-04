Il Covid arretra in Calabria: +1.837 contagi. Gimbe “nell’ultima settimana -17,9%”

CATANZARO – La morsa del Covid sembra allegerirsi in Calabria con 1.837 nuovi contagi a fronte di +8.935 test processati, sia rapidi che antigenici, circa mille in meno rispetto a ieri. 4 le vittime nelle ultime 24 ore (+2 a Reggio Calabria, +1 Crotone, +1 Catanzaro). Ricoveri stabili con un levissimo aumento in area medica +1 mentre calano in terapia intensiva -2. Il totale dei pazienti negli ospedali calabresi ammonta a 343. Sono +1501 i guariti in Regione. Il tasso di positività cala e si attesta al 20,56%.

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Cosenza +599, Catanzaro +513, Reggio Calabria +344, Crotone +189, Vibo Valentia +185.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2806.277. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 327582 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 7.193 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.098 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.524 (38.255 guariti, 269 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 40.704 (109 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40.592 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.600 (39.576 guariti, 1024 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 4.505 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.492 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.046 (28.834 guariti, 212 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.135 (101 in reparto, 2 in terapia intensiva, 13.032 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115.232 (114.502 guariti, 730 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.976 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.956 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.415 (18.251 guariti, 164 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 605 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia 186 di cui 1 fuori regione.

Covid:Gimbe,in Calabria-17,9% nuovi casi in ultima settimana

In Calabria, nella settimana 6-12 aprile si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4385) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,9%) rispetto alla settimana precedente. A rilevarlo è il monitoraggio settimanale condotto dalla Fondazione Gimbe. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (32%) e in terapia intensiva (8,6%) occupati da pazienti Covid-19.

A livello di copertura vaccinale, secondo il report, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 80,8% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 1,6% (media Italia 1,6%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 81,1% (media Italia 83,7%) mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 1,2% (media Italia 8,9%). La popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 39,9% (media Italia 33,9%) a cui aggiungere un ulteriore 4,4% (media Italia 3,6%) solo con prima dose. I nuovi casi per 100.000 abitanti relativi all’ultima settimana, in base alla suddivisione per provincia, vedono Catanzaro 1.002 (+7,2% rispetto alla settimana precedente); Reggio 839 (-24%);Vibo Valentia 817 (-24,5%); Crotone 788 (-24,3%) e Cosenza 619 (-21,8%).