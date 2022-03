Corigliano: incendiate le auto di un avvocato e della sua compagna

CAROLEI (CS) – “Purtroppo oggi è una triste giornata per la Calabria. Oggi la Calabria, per il tramite dell’autorità idrica calabrese, ha perso i fondi react – eu la cui manifestazione d’interesse era scaduta a dicembre 2021″. A darne nL’otizia, tramite una nota stampa, è il primo cittadino di Carolei Francesco Iannucci. “La Calabria ha definitivamente perso oltre 104 milioni di euro destinati all’ idrico. Un esito annunciato dal sottoscritto con la missiva del 14 dicembre 2021. Un grido d’allarme disperato che non è stato ascoltato. Il progetto presentato dall’autorità idrica calabrese – continua il sindaco – per un valore di €.104.327. 292,39 è stato considerato inammissibile e quindi escluso. Lo ha stabilito il ministero delle infrastrutture il 7 marzo”.

“Una perdita ed una sconfitta per il nostro territorio che ha dimostrato tutti i limiti di un AIC effettivamente costituito ma che di fatto, affidando il servizio idrico integrato ad una scatola vuota come l’ex “Cosenza acque”, risulta senza alcuna organizzazione e quindi poco efficiente.

È necessario – spiega Iannucci – a questo punto che la Regione Calabria consideri la possibilità di adottare provvedimenti, ormai resi necessari, nei confronti di AIC al fine di non perdere nuovi finanziamenti previsti dal PNRR. Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha, infatti, pubblicato qualche ora fa, – dice il primo cittadino – l’avviso per l’assegnazione dei 900 milioni di euro destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al miglioramento delle reti idriche, da utilizzare per interventi tesi alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione. Un bando con caratteristiche simili ai fondi react – eu già persi. Non possiamo perdere un’ulteriore possibilità di crescita e di sviluppo ed è per questo che chiedo un intervento – conclude Iannucci – al fine di scongiurare nuove e pesanti sconfitte per la nostra Regione”.