In Commissione Regionale si discute di Statale 106. Ma manca il commissario straordinario

COSENZA – Proprio ieri, in una nota, facevo rilevare quanto la sinergia nata tra consiglieri regionali, parlamentari ed assessori regionali con identità politiche diverse che oggi sono uniti insieme sulle problematiche legate alla Statale 106 (ma, ancora di più, da un Governo che tutti insieme sostengono in parlamento), non avesse concretamente ottenuto nulla se non una elemosina di 220 milioni di euro sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria. Proprio oggi il “virtuoso percorso” – così era stato descritto dall’On. Consigliere Regionale Pasqualina Straface – avviato dal Presidente Occhiuto per – cito testualmente – “realizzare tutto il tracciato previsto, senza esclusione di alcuna tratta” e che oggi avrebbe dovuto vedere la presenza, in qualità di audito, in IV Commissione Regionale Ambiente e Territorio dell’ingegnere Massimo Simonini, Commissario Straordinario della Statale 106 si è concluso con l’ennesimo schiaffo alla dignità di tutti i calabresi”. A scriverlo Fabio Pugliese, fondatore dell’associazione “Basta vittime sulla statale 106”.

Tavolo sulla statale 106, ma manca il commissario straordinario

“L’ex amministratore di Anas Ing. Massimo Simonini, infatti, oggi Commissario Straordinario della Statale 106 non si è neanche presentato – prosegue Ciacco – lasciando nella sterile ed inutile indignazione tutti i componenti della Commissione Regionale. Nel ricordare che il Commissario Straordinario per la Statale 106 Ing. Massimo Simonini è chiaramente espressione diretta del Governo in carica che l’ha nominato. A tal proposito mi auguro e confido che su questa incommentabile vicenda il Presidente della Giunta Regionale della Calabria possa, attraverso atti formali, impegnare la Giunta affinché il Governo rimuova il Commissario Straordinario alla Statale 106 Simonini.

Così come voglio sperare che il Consiglio Regionale prossimo – conclude Pugliese – riesca finalmente ad assumere un atto amministrativo in cui chiedere, oltre alla rimozione del Commissario Straordinario alla Statale 106, una ridistribuzione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione in ossequio a quanto previsto dalla Costituzione italiana”.