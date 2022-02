Migrante ucciso in Calabria a colpi di fucile: 22 anni in appello all’imputato

COSENZA – Un giorno su, un altro giù e poi nuovamente su. Continua l’altalena dei nuovi contagi covid in Calabria dove oggi si registra un nuovo aumento di casi. Tutto ruota, inevitabilmente, al numero di tamponi processati. Più se ne fanno e più casi vengono scovati. E così, a fronte degli 8.500 test di ieri e dei circa 1.500 nuovi casi accertati, oggi sono stati effettuati quasi 3mila tamponi in più, che porta il numero dei nuovi positivi a risalire e superare nuovamente quota 2mila, anche se più della metà sono stati riscontrati nel reggino. Tra molecolari e antigenici stati effettuati +11.481 test (ieri erano stati 8.531) con il tasso di positività che resta sostanzialmente invariato al 17,90%. Dato positivo riguarda i ricoveri negli ospedali calabresi, con un lievissimo calo sia in area medica che nelle terapie intensive. Non scende invece il bilancio dei decessi con il numero delle vittime che torna ad aumentare ancora: oggi si contano 8 morti (ieri erano stati 6).

Sono +2.055 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria (ieri erano 1.412) così suddivisi: Cosenza +120 contagi, Catanzaro +192, Crotone +204, Vibo Valentia +300, Reggio Calabria +1.226, altra Regione o Stati esteri +13. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono i 189.133 casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a salire ancora il numero delle persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 45.197, con un incremento di 663 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 141.949 con un aumento di 1.385 persone nelle ultime 24 ore. Oggi si contano 8 vittime: cinque a Cosenza e tre a Reggio Calabria. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 1.987.

In ulteriore lieve calo il dato sui ricoveri, più marcato nelle aree mediche (saldo tra ingressi e uscite con sei dimissioni e quattro ingressi). Nelle terapie intensive si registra un nuovo ingresso e due posti letto liberati. Sono complessivamente 376 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 354 si trovano nei reparti di malattie infettive (-2) e 22 in terapia intensiva (-1). Infine sono 44.821 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 665 persone rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 6758 (63 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6691 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19458 (19244 guariti, 214 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 11086 (138 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32681 (31836 guariti, 845 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 3016 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2993 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15809 (15639 guariti, 170 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 11766 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11647 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 63991 (63389 guariti, 602 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 12389 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12371 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10410 (10264 guariti, 146 deceduti).