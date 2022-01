400mila euro in contanti, Rolex e gioielli. Scoperto il tesoro del boss latitante Raso

COSENZA – Il sindacato Faisa Confail pone nuovamente l’ attenzione sulla strada che collega la zona di Portapiana e che “ancora risulta inaccessibile per caduta di massi”. “Una problematica alla quale più volte abbiamo lanciato gridi di allarmi, ma che al momento tutto è rimasto invariato – prosegue il sindacato a distanza di 2 anni”. “L’ episodio risale sembrerebbe verso il 16 dicembre 2019, all’ imbocco lato sud di Corso Vittorio Emanuele a Cosenza. Le pietre si staccarono da un muro di contenimento arroccato sul pendio, rotolando giù per la collina, terminando la loro folle corsa sull’ asfalto. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, in un momento nel quale, per fortuna, non transitavano auto, autobus o persone a piedi. A distanza di oltre un anno nessun provvedimento è stato ancora assunto per mettere in sicurezza l’ area.

“Per cui la strada – chiosa il sindacato – risulta ancora interrotta al traffico, considerando tutti i relativi disagi per le famiglie residenti nella zona. Tale bretella è generalmente utilizzata per raggiungere il liceo classico Bernardino Telesio. Tutto ciò reca disagi di non poco conto al trasporto per i mezzi pubblici con difficoltà a raggiungere la zona. Inoltre con le riaperture delle scuole a settembre a pieno regime ( Covid19 permettendo), ci saranno ulteriori disagi alla popolazione e agli studenti.

Un’ altra problematica che più volte abbiamo sollecitato, riguarda la frana che si era abbattuta anch’essa circa 2 anni fa, sulla strada che costeggia la Villa Vecchia di Cosenza. In particolare, si tratta di via Francesco Petrarca, strada che scende dalla fontane dei 13 canali verso il quartiere dello Spirito Santo. La strada non ancora ripristinata, per poter liberare la circolazione, era stato istallato un semaforo per il senso alternato in entrambe le direzioni.

“Ennesimo dissesto idrogeologico, bisogna agire”

“Si tratta dell’ennesimo dissesto idrogeologico che avviene nell’area del centro storico, che più volte abbiamo segnalato per l’ proprio in virtù del tragico incidente mortale, avvenuto sulla strada citata in precedenza che attraversa il quartiere di Portapiana – conclude Faisa Confail. – Alla luce di quanto espresso, chiediamo a S.E. Prefetto, all’ Assessore viabilità della Provincia ed al Sig. Sindaco di Cosenza, di agire al più presto affinché vengano messe in sicurezza le ripristinate le zone citate alla quale stanno recando un grave danno a tutta la popolazione circostante”.