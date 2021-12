Pensioni più alte da gennaio: ecco l’aumento e come controllarlo

COSEZA – L’INPS ha comunicato l’aumento di perequazione automatica alle pensioni in cui è previsto, dal 1° gennaio 2022, anche un aumento fino all’1,7 per cento per effetto dell’adeguamento delle somme all’andamento del costo della vita.

L’aumento della pensione del 2022 pari a 42 euro circa su un importo di 2.500 euro o di 32 euro su una cifra di circa 2.000 euro lordi. Le somme crescono in misura diversa in base alla fascia di reddito.

100 per cento Pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo che è pari a 515,58 euro 90 per cento Pensioni comprese tra 4 e 5 volte 75 per cento Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo

Per assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per il 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni a gennaio, l’INPS ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, pari all’1,6%. Nel corso del primo trimestre del 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione.

Per conoscere tutti i dettagli che incidono sul calcolo di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili è possibile accedere al servizio online dedicato disponibile sul portale istituzionale.

Per visualizzare dati e informazioni sugli importi erogati dall’INPS, è necessario accedere al “servizio online dedicato” tramite: