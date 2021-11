Raid vandalico nelle sede di una cooperativa sociale, indagano gli agenti

CATANZARO – MarinoBus e Autolinee Federico annunciano nuovi collegamenti da e per la Calabria. “Tale risultato – si legge in una nota – suggella la partnership, avviata in estate, che ha immediatamente generato valore per i viaggiatori calabresi e non: ha, infatti, consentito di combinare la capillarità di un servizio presente in tutta la regione con le enormi potenzialità di un grande network di destinazioni in Italia e all’estero. Da qualche mese, infatti, i viaggiatori possono agevolmente raggiungere – con un biglietto unico e grazie all’hub MarinoBus di Bologna – città quali Verona, Trento, Bolzano, Milano, Torino, Genova e Trieste”.

Le partenze da 50 località

Le partenze avvengono da oltre 50 località, tra cui i capoluoghi e i centri più popolosi della regione: Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza (con la vicina Rende, servita anche da una corsa Fast per Roma) ma anche Villa San Giovanni, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Palmi e Rosarno. Autolinee Federico porta in dote alla partnership anche le fermate di Melito di Porto Salvo, Bova Marina, Palizzi Marina, Brancaleone, Africo, Bianco, Bovalino, Ardore Marina, Locri, Siderno, Gioiosa Marina, Roccella Ionica, Caulonia Marina, Riace Marina, Monasterace Marina, Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Badolato Marina, Isca Marina, Sant’Andrea dello Ionio Marina, Davoli Marina, Soverato, Montepaone Lido, Squillace, Germaneto e San Mango d’Aquino.

“Boom di prenotazioni sui nuovi collegamenti”

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus – non solo per il prevedibile boom di prenotazioni sui nuovi collegamenti, soprattutto in vista dei rientri a casa per le vacanze. Ma perché, grazie a un partner affidabile ed esperto del mercato locale come Autolinee Federico, completiamo la copertura della Calabria, strategica per il nostro sviluppo su scala nazionale. Il 2019 è stato l’anno delle prime corse da e per l’area di Crotone e l’arco ionico. Poi, nonostante la pandemia, abbiamo ampliato le soluzioni di viaggio in questi territori e istituito – in sinergia con l’operatore locale Egea Global Services – i collegamenti con Cosenza, Rende, Tarsia, Spezzano e Frascineto. Infine, abbiamo esteso il servizio anche nel reggino e nel catanzarese proprio con l’avvio della collaborazione con Autolinee Federico, poi evoluta nell’annuncio odierno”.

“Corse giornaliere in totale comfort”

“È la nostra clientela storica – afferma Pietro Federico, amministratore di Interbus Federico-Autolinee Federico – la principale beneficiaria del potenziamento dell’accordo di collaborazione e commercializzazione reciproca con MarinoBus, un’azienda capace di innovare costantemente i servizi di trasporto. Già in estate gli utenti avevano apprezzato le inedite opportunità di viaggio nate dalla partnership. Ora tali opportunità vengono moltiplicate per numero non solo di collegamenti ma, soprattutto, di aree territoriali servite. Un fatto di grande valenza socioeconomica per la popolazione, perché integra il servizio degli operatori pubblici, spesso insufficiente e poco competitivo non solo su strada, e risponde alle esigenze di utenti sempre più attenti alla qualità” Con MarinoBus e Autolinee Federico, corse giornaliere e in totale comfort collegano entrambi i versanti della Calabria a Napoli, Roma, Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, La Spezia, Perugia, Assisi, Orte, Terni, Foligno, Spoleto, Lauria, Sicignano degli Alburni e Sala Consilina.