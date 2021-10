Cosenza, fino al 31 ottobre divieto di sosta e transito su via Conforti

COSENZA – Il Comando della Polizia Municipale ha disposto con un’apposita ordinanza, in occasione della Festa del cioccolato, in programma su Corso Mazzini da domani e fino al 31 ottobre, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione su via Gaspare Conforti.

Il divieto sarà in vigore dalle 13 di venerdì 29 ottobre, alle ore 24 di domenica 31 ottobre. Fanno eccezione ai divieti i veicoli autorizzati e quelli al servizio delle persone diversamente abili. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio, adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.

Il provvedimento della Polizia Municipale prevede, a carico degli organizzatori l’obbligo di porre in essere ogni opportuna cautela atta a garantire la pubblica e privata incolumità, nonché quella dei partecipanti alla manifestazione, di attuare le disposizioni in materia di pubblica sicurezza impartite dagli organi competenti (Questura/Prefettura), di garantire, per tutta la durata della manifestazione, l’assoluto rispetto di tutte le vigenti disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da COVID-19, in particolare per quanto riguarda il distanziamento fisico e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, di assicurare, infine, il rispetto di tutto quanto previsto dal “Piano di Safety and Security”, ai sensi della vigente direttiva del Ministero dell’Interno e della normativa in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.

E’ fatto, inoltre obbligo agli organizzatori di installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private, nonché consentire l’eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o di pronto intervento.